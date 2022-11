(James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo) (James Smith photo)

Several hundred people came out to the North Delta Social Heart Plaza on Friday, Nov. 11 for the first in-person Remembrance Day ceremony in two years, laying wreaths and sharing a moment of reflection to honour those who made the ultimate sacrifice.



